我國3年共減少糧食損失超500億斤

中評社北京7月28日電／據新華社報導，記者從7月24日至26日於山東濟南召開的2025年國際糧食減損大會上獲悉，2024年我國小麥、水稻、玉米三大主糧機收損失率分別為0.93%、1.76%和2.06%，比2021年降低1至2個百分點，3年共減少糧食損失500億斤以上。



農業農村部副部長張治禮在會上介紹，通過加快推廣精量播種技術，過去我國小麥一畝地用幾十斤種子，現在只要8至10公斤，玉米過去一穴2至3粒，現在單粒就可以了。



據瞭解，在防災減災方面，我國累計建成超過10億畝高標準農田，大規模開展農田溝渠整治，超過一半的耕地實現旱能澆、澇能排；加強病蟲害精準監測預警，推進統防統治、綠色防控，近年來三大主糧病蟲害危害實際損失率控制在5%以內，每年挽回產量損失2800億斤以上。



在加工利用方面，我國制定實施食用米胚、大豆蛋白等加工技術規範，合理控制加工精度，抓好副產物綜合利用，糧油加工損失率降低到1%以內；推進豆粕減量替代行動，普及推廣低蛋白日糧技術，飼料中豆粕用量占比從2017年的17.9%降低到2024年的13.7%，相當於節約豆粕近2000萬噸。



大會由農業農村部、國家糧食和物資儲備局、山東省人民政府共同舉辦，主題為“科技創新賦能節糧減損 全球攜手共促糧食安全”，來自62個國家和國際機構的約300名代表參會。