中評社北京7月28日電／網評：特朗普甩物價鍋 沃爾瑪陷成本困境



來源：文匯網 作者：文平理



在美國總統特朗普的“關稅鬧劇”下，零售巨頭沃爾瑪“綳不住了”，表示將調高商品價格以應對成本上漲，引得美國民眾叫苦不迭。特朗普17日緊急施壓沃爾瑪，要求“自行消化”關稅成本，不允漲價。特朗普在社交媒體發文稱，沃爾瑪去年賺了數十億美元，早已超出市場預期，“應該由你們和中國供應鏈吸收關稅成本，而不是轉嫁給消費者”。特朗普緊急“甩鍋”，顯示出不願背負“讓物價上漲”的政治責任。



事實上，沃爾瑪不是不想“禍水東引”，將關稅成本轉嫁給中國供應商。早在今年3月，沃爾瑪就曾要求中國供應商在每輪加征關稅下減價最多10%。這一要求立刻引起了中國商務部等有關部門的高度關注，並迅速約談了沃爾瑪，及時遏止了這種企圖。中國企業也秉持維護自身合理權益的態度“正面硬剛”，堅決拒絕不合理代償要求，維護了中國供應鏈的穩定。



沃爾瑪作為商家，趨利避害是其本能，但也要守基本商業道德和國際貿易規則，不應將關稅成本轉嫁給消費者或供應商。不過，沃爾瑪此舉也實屬無奈，特朗普政府出於一己之私，以所謂的“貿易不平衡”為借口，對中國乃至全球商品瘋狂加征關稅，打破了原本相對穩定的全球供應鏈體系，使得供應鏈上的各個環節都受到了不同程度的衝擊。



對於像沃爾瑪這樣的美國本土零售企業來說，他們原本依賴健康安全的供應鏈來維持商品的供應和價格的穩定。但關稅的增加，嚴重壓縮他們的利潤空間。他們試圖將成本轉嫁給中國供應商，遭到堅決抵制，又計劃轉嫁給消費者，引發民眾不滿；陷入了進退維穀的艱難境地。而最終承受這一切苦果的，還是廣大的美國民眾。他們不得不面對物價上漲、生活成本增加的現實，生活質量受到嚴重影響。



作為全美最大零售商及雜貨供應商，沃爾瑪業績被視為衡量美國消費信心重要指標。而中國對於沃爾瑪的全球業務拓展和業績表現起到了決定性的作用。沃爾瑪今年首季收入為1，656億美元，低於預期的1，658億美元；純利按年下跌至44.9億美元，低於去年同期的51億美元。收入按年升幅僅2.5%，為2020年2月以來首次季度收入不及預期。