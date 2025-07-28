中評社北京7月28日電／網評：“軟對抗”是亂港分子的最後掙扎



來源：大公報 作者：李家良



自香港國安法和《維護國家安全條例》實施後，香港社會看似恢復平靜，“硬對抗”不復見，但與此同時“軟對抗”則暗流湧動，反中亂港分子假借民生、保育、文化藝術等不同議題，發表一些表面上看似理性建議或訴求，實則上利用相關議題煽動社會部分人對特區政府的不滿，危害極為深遠。必須警惕的是，一些已移居甚或畏罪潛逃海外的人，繼續利用網絡等不同平台，持續煽動對抗情緒，甚至不惜扭曲事實。而令人唏噓的是，其中部分人即使在異地生活困頓，仍不願反省自己當初的錯誤選擇，反而變本加厲地在網絡上散播抹黑特區政府的言論。



觀察社交媒體不難發現，部分移居英國、加拿大等地的香港人，在當地面臨就業困難、文化隔閡等現實問題後，非但沒有反思，反而將不滿情緒轉化為對香港的惡意攻擊。他們在網絡上自我塑造所謂“悲情英雄”形象，聲稱自己是“被迫流亡”，卻刻意迴避一個關鍵事實：當初是他們自己選擇離開。



自我囚禁在“信息繭房”



這些人在海外組建所謂的“關注組”，專門製作抹黑香港現狀的內容。然而，他們展示的所謂“海外美好生活”，往往與現實嚴重脫節。據英國官方統計，部分港人移民在當地從事低技術工作，收入甚至低於當地最低工資標準，與他們在社交媒體展示的“成功移民”形象形成鮮明對比。



在香港，“軟對抗”表現得更加隱蔽。有人借保育之名，對政府施政無差別反對，盲目美化港英政府；有些人把任何負面新聞都放大來看，把一切問題都歸咎於政府；甚至有人出版書籍讚揚港英時期的一切；更有所謂“獨立書店及出版商”舉辦“獨立書展”，公開販賣歌頌反中亂港頭目的所謂“傳記”，等等。這些行為看似無害，實則在潛移默化中製造對立。



更值得關注的是年輕一代的認知偏差。由於缺乏對內地的直接瞭解，部分年輕人將網絡上的偏激言論當作事實，形成“信息繭房”。這種認知隔閡，使得他們容易受到反中亂港分子的影響和煽動。