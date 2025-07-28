全國規模以上工業企業營收持續增長

中評社北京7月28日電／據光明日報報導，國家統計局27日發布的數據顯示，6月份，規模以上工業企業營業收入同比增長1.0%，增速與5月份持平，工業企業營收持續增長，為企業盈利恢復創造有利條件。從累計看，1至6月份規模以上工業企業營業收入增長2.5%。



6月份，規模以上工業企業實現利潤總額7155.8億元，同比下降4.3%，降幅較5月份收窄4.8個百分點，其中製造業改善明顯，利潤由5月份下降4.1%轉為增長1.4%。



裝備製造業營收、利潤快速增長，支撐作用突出。6月份，裝備製造業營業收入同比增長7.0%，較5月份加快0.3個百分點；利潤由5月份下降2.9%轉為增長9.6%，拉動全部規模以上工業利潤增長3.8個百分點，對規模以上工業利潤支撐作用突出。從行業看，裝備製造業的8個行業中4個行業利潤實現增長，其中，汽車行業在車企促銷帶動銷量快速增長叠加重點企業投資收益增長等因素作用下，利潤增長96.8%。



製造業高端化、智能化、綠色化深入推進。6月份，製造業高端化、智能化、綠色化相關行業利潤快速增長，為工業高質量發展提供穩定支撐。



“兩新”政策帶動效果持續顯現。今年以來，“兩新”政策支持品類及補貼範圍不斷擴大，帶動相關行業利潤改善明顯。在大規模設備更新相關政策帶動下，6月份，醫療儀器設備及器械製造、印刷制藥日化及日用品生產專用設備製造、通用零部件製造等行業利潤快速增長，同比分別增長12.1%、10.5%、9.5%。電子、家電、廚衛等消費品以舊換新政策持續顯效，6月份，智能無人飛行器製造、計算機整機製造、家用空氣調節器製造、家用通風電器具製造等行業利潤分別增長160.0%、97.2%、21.0%、9.7%。



國家統計局工業司統計師於衛寧指出，下階段，面對複雜多變的外部環境，要縱深推進全國統一大市場建設，做大做強國內大循環，堅定不移推動工業經濟高質量發展，不斷鞏固工業企業效益恢復基礎。



