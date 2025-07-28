何立峰赴瑞典舉行中美貿談　人民日報發文

中評社北京7月28日電／據大公報報導，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰於7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。新華社26日發表時評指出，今年以來，從日內瓦到倫敦，中方同美方就經貿領域各自關切保持密切溝通，逐步積累共識，展現出改善關係、管控分歧的誠意與努力。在全球面臨動蕩與不確定性的當下，中美以對話聚共識、以行動促共贏，既符合中美兩國共同利益，也符合國際社會期待。



《人民日報》27日發表“鐘聲”署名文章，題為《秉持誠意和原則，推動中美經貿相向而行》。文章指出，面對美方的關稅訛詐、投資限制、技術封鎖等形形色色的遏制打壓，中方捍衛自身正當權益的意志堅定不移，能力有目共睹。



隨著8月12日的90天關稅“休戰”最後期限迫近，中美第三輪經貿會談選在瑞典舉行。新華社26日發表新華時評，文章提到，5月以來，中美雙方經貿團隊在日內瓦和倫敦舉行經貿會談，達成了日內瓦共識和倫敦框架。回顧近幾個月的歷程，中美經貿關係在經歷波折後重回對話軌道，取得的每一步進展都殊為不易。事實證明，落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，通過對話溝通，增進共識、減少誤解、加強合作，是推動中美關係穩定、健康、可持續發展的關鍵。



文章指出，日內瓦經貿會談以來，中美大幅降低雙邊關稅水平。倫敦經貿會談後，雙方保持密切溝通，確認了倫敦框架細節並推進相關落實工作。中方依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方於7月上旬相應取消了會談涉及的對華限制措施。雙方以行動積累信任的積極信號帶動中美貿易有所回升。中國海關總署數據顯示，中國對美進出口值從5月份的不到3000億元（人民幣，下同），回升到6月份的超過3500億元，同比降幅也明顯收窄。

