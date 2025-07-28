中評社北京7月28日電／網評：大罷免潰敗收場 抗中謀獨不得人心



來源：大公報 作者：姚志勝（全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長）



針對24名中國國民黨籍台灣地區民意代表的罷免案日前投票，所有罷免案均未獲通過。民進黨投入大量時間、人力物力發動所謂“大罷免”大潰敗，充分展現台灣民意對民進黨借“大罷免”黨同伐異、“假民主、真獨裁”的強烈不滿，更是對民進黨“抗中謀獨”，撕裂台灣社會路線的強力反制。民進黨不斷挑起政治惡鬥，製造“綠色恐怖”，又毫無底線奉承討好美國，其“倚美”、“跪美”、“舔美”的醜態，其施政無能，其“真獨裁”的虛偽面目，已經引起台灣民意的嚴重反彈，“大罷免”的大潰敗正是民意對民進黨路線說不，對賴清德的施政說不，對“抗中謀獨”路線說不，更表明祖國必須統一，也必然統一，這是歷史大勢，勢不可擋。



這場所謂“大罷免”，是民進黨當局假借“民間團體”策動，圖謀通過罷免國民黨籍民意代表，擺脫在台灣地區民意機構的席位劣勢，改變“朝小野大”政治格局，並借此對國民黨民意代表進行政治清算。“大罷免”本質上是一場政治操作和政治惡鬥，並非是為了台灣民眾福祉，而是出於民進黨“台獨”本性和“一黨獨大”的野心，不擇手段的打壓異己，其所為完全違背島內民意。



違背“要和平、要發展”民意



儘管民進黨及其“側翼”無所不用其極的為“大罷免”造勢，但“大罷免”逆民意而動、逆潮流而動，失敗是理所當然。值得指出的是，這次“大罷免”中25個罷免案全數被否決，結果出乎不少人意料，對於民進黨這次完敗，反映三重意義：



一是反映台灣民意對民進黨“抗中謀獨”路線的強烈不滿。賴清德妄圖“倚外謀獨”“以武謀獨”，已經將其“台獨工作者”的本質暴露無遺。民進黨當局昧於發展現實和歷史大勢，死抱“台獨”立場不放，拒不承認“九二共識”，持續勾連外力“謀獨”，更是當前台海形勢複雜嚴峻的罪魁禍首。