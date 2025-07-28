2025世界人工智能大會側記

中評社北京7月28日電／據人民日報報導，7月26日至28日，2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海舉辦。“智能時代 同球共濟”的主題貫穿始終，為全球人工智能領域帶來一場思想與創新碰撞的盛宴。此次大會聚焦AI技術產品首發首展、賦能千行百業與走進千家萬戶以及人工智能全球治理等關鍵話題，全面展現人工智能領域的最新進展與未來走向。



首發首展，見證創新實力



大會期間，3000餘款前沿展品集中亮相，其中有100餘款“全球首發”“中國首秀”新品，涵蓋AI產業鏈各關鍵環節，彰顯人工智能創新活力與發展趨勢。



在大模型領域，階躍星辰在大會開幕前夕發布新一代基礎大模型Step 3，作為全尺寸、原生多模態推理模型，擁有強大視覺感知與複雜推理能力，可完成跨領域知識理解、數學與視覺交叉分析等任務。



騰訊在大會上發布混元3D世界模型1.0，這是一款面向3D場景資產生成的模型。用戶僅需一句話或一張圖，就能快速生成可360度漫游的全景圖，提升了遊戲創作與虛擬資產生成效率。



機器人領域創新不斷。智元機器人展示多款人形機器人，已實現1000台量產下線，針對物流、康養陪護等不同場景，形成遠征、精靈、靈犀三大系列。階躍星辰的四足機器人，具備很強的環境適應能力，可在複雜地形穩定行走，執行巡檢、救援等任務。



西井科技全球首發的Q—Tractor P40 Plus升級版新能源無人駕駛牽引車，擁有200公里續航與5分鐘快速換電功能，專為空港、物流中心等場景打造；同時發布的Hymala多式聯運物流樞紐大模型矩陣，集成“調度員＋作業員＋指揮官”功能，加速智慧物流從“單點智能”邁向“全域智能”，已服務28個國家和地區的200餘家客戶。



這些首發首展產品，展示人工智能在各領域應用的多種可能，推動產業邊界拓展與升級。