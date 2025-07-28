四川：推進警示教育全覆蓋　以案為鑒強震懾

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，四川省委召開警示教育大會，對省級領導和各市（州）、省直各部門（單位）、各人民團體黨組（黨委）等負責同志開展警示教育。會上通報了全省查處的違反中央八項規定精神典型問題，組織與會人員觀看警示教育片，不斷把作風建設引向深入。



近年來，四川堅持將警示教育作為全面從嚴治黨一項基礎性工作，各級各單位黨委（黨組）把警示教育融入日常、抓在經常，深入剖析違紀違法典型案例，推動廣大黨員幹部自覺將紀律要求內化於心、外化於行。



該省各級各單位積極行動，實現新一輪警示教育全覆蓋。其中，省委政法委召開全省政法系統警示教育會，編印政法幹警違紀違法典型案例警示錄；成都市委召開警示教育會，集中觀看警示教育片，通報全市查處違反中央八項規定精神典型問題；南充市交通運輸局黨組召開警示教育會，集中觀看警示教育片，通報市交通運輸系統查處的違反中央八項規定精神案件情況等。



案例是最好的清醒劑。四川省各級紀檢監察機關認真梳理各地各部門、各系統近期發生的典型案例，根據不同層級、不同領域、不同群體的特點，量身定制教育內容，精心攝制警示教育片、編寫警示教育讀本，用身邊事、身邊案教育警醒身邊人。



四川省紀委監委系統梳理全省近年來查處的違規吃喝、違規收送禮品禮金等違反中央八項規定精神的19個典型案例，編印形成警示教育讀本並向全省發放，組織副處級以上黨員幹部深入開展學習，認真對照檢視。“我們圍繞違規吃喝、違規收送禮品禮金、借調研培訓等名義公款旅遊、政績觀偏差、搞‘面子工程’、不擔當不作為、漠視群眾、侵害群眾利益等違反中央八項規定精神問題典型表現，選取內江市人大常委會原黨組成員、副主任曾某某，阿壩藏族羌族自治州政府原一級巡視員葛某，廣漢市自然資源局原黨委委員、機關黨委書記黃某等一批典型案件，通過內部警示活動，系統開展以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責，充分發揮典型案例的教育、警醒、震懾作用。”該省紀委監委有關負責同志介紹。



既全覆蓋開展警示教育，又全方位查改突出問題。四川各地各單位精心組織所在地區和單位的黨員幹部，通過個人自學、集體研學、主題發言等方式開展學習教育，教育引導黨員幹部真正把自己擺進去，對照典型案例深刻檢視，從他人教訓中反思自身行為。