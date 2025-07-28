農業發展信貸擔保公司張安民被開除黨籍公職

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站消息，經山東省委批准，山東省紀委監委對山東省農業發展信貸擔保有限責任公司原黨委書記、董事長張安民嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，張安民喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金；違背組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人在職工錄用等方面謀取利益；失守廉潔底線，違規擁有非上市公司股份、從事有償中介活動，向管理和服務對象放貸獲取大額回報，搞錢色交易；貪婪無度，以權謀私，利用職務便利為他人在工程承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。



張安民嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山東省紀委常委會會議研究並報山東省委批准，決定給予張安民開除黨籍處分；由山東省監委給予其開除公職處分；終止其山東省第十二次黨代會代表資格；按規定撤銷其榮譽稱號；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。