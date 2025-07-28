馬來西亞官員：期待加強馬中體育青年交流

這是7月27日在馬來西亞沙巴州首府哥打基納巴盧拍攝的馬來西亞青年與體育部長楊巧雙。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，馬來西亞青年與體育部長楊巧雙27日在馬來西亞沙巴州首府哥打基納巴盧表示，馬來西亞歡迎與中國在體育及青年領域加強交流與合作，期待通過深化人文往來，推動馬中關係持續發展。