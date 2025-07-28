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柬首相稱將率團參加柬泰停火會談
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2025-07-28 22:25:26
中評社北京7月28日電／據新華社報導，柬埔寨首相洪瑪奈27日晚在社交媒體平台發文說，將率領柬埔寨代表團前往馬來西亞，出席就柬埔寨與泰國邊境局勢召開的會議。
洪瑪奈說：“2025年7月28日，明天，我將率領柬埔寨代表團參加在吉隆坡舉行的特別會議。”他說，此次會議得到了柬泰兩國領導人的同意，目的是“達成立即停火”。
洪瑪奈在帖文中感謝馬來西亞總理安瓦爾倡議、協調和主持這次特別會議。
泰國總理府發言人集拉育27日說，應安瓦爾邀請，泰國代理總理普坦28日上午將率團前往馬來西亞討論地區和平方案。
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