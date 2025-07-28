香港特區政府反對美西方抹黑警方言論

資料圖片（圖片來源：文匯網） 中評社北京7月28日電／據文匯網報導，​香港特區政府27日強烈反對和不滿美國、加拿大、澳洲等地的官員政客、以及反華組織等歪曲事實，抹黑特區依法緝捕潛逃境外危害國家安全分子的行動。有關外國官員、政客及反華組織不但漠視該等不法分子的犯罪行為，更刻意抹黑特區政府依法採取的措施及行動，並發表不負責任言論，試圖混淆視聽，特區政府對此表示強烈不滿。



香港特區政府發言人表示：“危害國家安全的行為和活動會引起極其嚴重的後果，必須及時採取行動，有效防範和制止。根據香港國安法第三十七條，香港國安法適用於在特區以外地方幹犯香港國安法下罪行的特區永久性居民，及在特區成立的公司及團體等法人及非法人組織。此外，香港國安法第三十八條訂明，香港國安法亦適用於不具有香港特區永久性居民身份但針對特區實施犯罪的人。因此，香港警方有責任依法追究在境外涉嫌幹犯香港國安法罪行的人。”



“‘香港議會’是一個旨在顛覆國家政權的組織，其目標包括推動‘自決’、制定所謂‘香港憲法’，以非法手段推翻、破壞《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度或推翻中華人民共和國中央政權機關或者特區政權機關等，涉嫌幹犯香港國安法第二十二條‘顛覆國家政權罪’，警方遂依法向法院申請拘捕令，並通緝有關人士。任何妄顧事實而以失實言論抹黑香港特區維護國家安全工作的都是偽善和不負責任的行為，不得人心。”



“我們必須強調，香港國安法和《維護國家安全條例》均明確規定維護國家安全應當尊重和保障人權，亦依法保護香港居民根據基本法，以及《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區的有關規定下享有的權利和自由，包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等自由。不過，針對極少部分危害國家安全的組織和個人，特區政府對其犯罪行為絕不姑息，一定追究到底，並採取一切可行方法緝捕潛逃境外危害國家安全的人士。”