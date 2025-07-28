“十四五”期間稅費收入將超155萬億元

7月28日，國務院新聞辦公室舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會，國家稅務總局局長胡靜林，稅務總局副局長王道樹，稅務總局副局長蔡自力，稅務總局總經濟師兼新聞發言人榮海樓介紹“十四五”時期稅收改革與發展有關情況，並答記者問。（圖片來源；新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，國家稅務總局在28日國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上披露，“十四五”期間，隨著我國經濟平穩增長，稅務部門累計徵收的稅費收入預計將超155萬億元，占全口徑財政收入的比重已達80%左右。



國家稅務總局局長胡靜林在發布會現場介紹，“十四五”期間，在未扣除出口退稅的情況下，稅收收入將超過85萬億元；隨著2020年社會保險費、2022年土地出讓金等徵收職責先後劃轉到位，稅務部門“十四五”期間累計徵收社會保險費和土地出讓金等收入將超過70萬億元。



“十四五”期間，國家還陸續出台了一系列減稅降費政策。全國累計新增減稅降費預計達10.5萬億元，辦理出口退稅預計超9萬億元。胡靜林認為，在國家政策的有力支持下，經濟社會活力進一步增強。從稅務登記數據看，截至今年6月底，全國涉稅經營主體已突破1億戶，比2020年底淨增加3000萬戶，顯示出我國市場活力足、韌性強。



稅收數據是經濟社會發展的晴雨表。胡靜林說，稅收發票數據顯示，“十四五”期間，製造業銷售收入占全部銷售收入比重保持在29%左右，高技術產業銷售收入年均增長13.9%。今年上半年，民營經濟銷售收入占全部銷售收入的71.7%，比2020年提高了2.8個百分點，民營經濟發展穩中有升。



稅制改革和減稅降費為改善民生提供了有力支持。胡靜林以與老百姓關係最密切的個人所得稅為例來介紹：2024年度個稅匯算與2020年初次匯算相比，享受專項附加扣除的人數達1.19億人，增長55%；減稅金額增長156.5%，由2020年的1160億元增加到今年的近3000億元。



“十四五”時期，稅務部門構建了“無風險不打擾、有違法要追究、全過程強智控”的稅務執法新體系。“十四五”以來，稅務部門共依法查處違法納稅人6.21萬戶，挽回各類稅款損失5710億元，持續曝光各類典型涉稅案件超1500起，全社會稅法觀念和維護法治公平的意識明顯增強。