俄羅斯海軍完成“七月風暴”作戰演習

中評社北京7月28日電／據新華社報導，俄羅斯國防部27日發布消息說，在俄海軍節到來之際，俄海軍完成“七月風暴”大規模作戰演習。



消息說，7月23日至27日，“七月風暴”作戰演習在太平洋、北冰洋、波羅的海和裡海水域進行，北方艦隊、太平洋艦隊、波羅的海艦隊和裡海分艦隊參與演習。俄國防部說，演習檢驗了俄海軍執行非常規作戰任務的戰備情況，以及遠程精確武器、無人系統、現代化武器和軍事裝備的綜合運用能力。



據俄國防部通報，超1.5萬名軍人、150餘艘艦艇和船只、120架飛行器、950件軍事和特種裝備以及10套岸基導彈系統參與演習。演習期間，進行了約550次戰鬥演練，其中超過450次涉及武器實操。



據俄總統網站消息，俄總統普京27日對聖彼得堡進行工作訪問，視察俄海軍總部，並通過視頻連綫方式觀看了“七月風暴”演習。



普京表示俄羅斯海軍展示了其作戰能力和素質，並強調在當前條件下舉行這樣的活動是正確的。他指出，俄海軍陸戰隊的5個旅將擴編為師，其中2個旅今年完成擴編，這將使“俄海軍艦隊的打擊力量和作戰能力得到質的提升”。



每年7月的最後一個星期日是俄羅斯海軍節。往年，聖彼得堡都會舉行海軍節主閱兵式進行慶祝。不過，俄總統新聞秘書佩斯科夫27日表示，基於總體形勢和安全考慮，今年原計劃在聖彼得堡舉行的海軍節主閱兵式被取消。