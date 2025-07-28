袁弓夷籌組顛覆組織　反中亂港

民建聯及市民團體到英國駐港總領事館抗議，強烈反對英國官員的行徑。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月28日電／據大公報報導，香港警務處國家安全處前日懸紅通緝袁弓夷、何良懋等19人，在境外籌組、成立或參與一個名為“香港議會”的顛覆組織。資料顯示，被通緝的逃犯袁弓夷生活奢華，卻仍在2019年大肆“抽水”，借宣揚“港獨”誘人捐款。更與反中亂港“頭目”黎智英一同乞求美國“制裁”內地及香港。



有立法會議員表示，“香港議會”妄圖顛覆國家政權，其行徑令人發指，追捕通緝相關人士，乃依法履職之舉。香港國安法及《維護國家安全條例》遵循國際慣例，有適當的域外效力，美西方個別政客和機構的抹黑完全站不住腳。＼大公報記者 龔學鳴



袁弓夷等人自2022年就提出極端計劃，以及籌組“香港議會”的非法主張，並計劃於2023年底舉行“選舉”，揚言要發動100萬人參與投票，選出35名“議員”，而“議會”有權“制憲”、“立法”、“建立政府機構”、進行“外交”活動云云。然而，由於認受性及知名度極低，反應冷淡，“選舉”期一拖再拖，延至今年5月舉行，但仍衹有18人參選，結果選出15人，而總計衹有約15700張有效“選票”。



更可笑的是，在15名“當選人”中，僅10人宣誓就任所謂“議員”，另外5人拒絕宣誓就任，臨陣脫逃。



“選舉”鬧劇反應冷淡



出生富裕家庭的袁弓夷有多段婚姻。其中，袁弓夷曾因拖欠第二任妻子Stephanie Downs的贍養費而鬧上法庭。袁弓夷與Downs在1989年結婚，1996年離婚，育有一子一女。



當時的訴訟文件顯示，袁弓夷持有資產的估值超過1億美元。袁持有紐約特朗普國際大樓的物業單位，與情婦共同居住。其前妻Downs指，袁弓夷曾跟她過奢華生活，過去居住在尖沙咀海港城上蓋近3000呎豪宅，擁有百呎長游艇，子女亦就讀國際學校。



Downs揭露，袁為避債及避稅，利用財技轉移資產。法院最後頒令，袁弓夷須向Downs支付1000萬美元，另外需分別支付兩名子女的教育費用。