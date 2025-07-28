日本嚴重缺水　水稻產區面臨“新米危機”

7月23日，行人經過位於日本東京的電子股指顯示屏。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，日本媒體27日報導，由於近期遭遇高溫天氣，降水量較往年同期大幅減少，日本多地嚴重缺水。受此影響，部分地區水庫蓄水量告急，水稻長勢緩慢，新米收成面臨危機。



日本近日遭遇“災害級”酷暑，局地氣溫逼近40攝氏度。日本氣象廳27日發布的數據顯示，當天全國900多處觀測點中，有193處測得35攝氏度以上的“酷暑天氣”。日本氣象廳和環境省向全國47個都道府縣中的20個發布“中暑警報”。



由於高溫少雨持續，福井縣、新潟縣和長野縣等地嚴重缺水，水稻長勢受影響。福井縣一名水稻種植戶表示，由於降水稀少，稻田已乾燥開裂，稻葉發黃。與往年相比，他種植的米粒偏小，品質等級將下降，預計產量也會減少。



新潟縣上越市同樣情況嚴重。當地一名水稻種植戶表示，由於所種水稻大部分因缺水枯萎，他不得不放棄培育，改為用作家畜飼料。



上越市連日來沒有降雨，當地一處主要水庫蓄水量截至25日已降至16.3%。當地政府呼籲相關區域民眾節水40%以上，並將採取其他措施應對缺水。此外，宮城縣、兵庫縣部分水庫蓄水量也告急，有些水庫甚至面臨無水的狀況。