“十四五”期間我國減稅降費預計超十萬億元

7月28日，國務院新聞辦公室舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會，國家稅務總局局長胡靜林，稅務總局副局長王道樹，稅務總局副局長蔡自力，稅務總局總經濟師兼新聞發言人榮海樓介紹“十四五”時期稅收改革與發展有關情況，並答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，國家稅務總局在28日國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上披露，“十四五”期間，我國累計新增減稅降費預計超過10萬億元。



“2021年至今年上半年，全國累計新增減稅降費9.9萬億元，預計到今年底將達10.5萬億元，年均新增減稅降費超2萬億元。”國家稅務總局副局長蔡自力說。



蔡自力介紹，從政策導向看，聚焦支持科技創新和先進製造業發展的優惠政策，新增減稅降費3.6萬億元，占比達36.7%；從受益主體看，在各類經濟主體中，包括民營企業和個體工商戶在內的民營經濟納稅人，新增減稅降費7.2萬億元，占比達72.9%；在各類規模企業中，中小微企業共享受新增減稅降費6.3萬億元，占比達64%。



在國家稅費優惠及其他政策的有力推動下，高質量發展取得了積極成效。



稅收發票數據顯示，2021年至2024年，製造業企業銷售收入占全部企業的比重保持在29%左右。特別是製造業“高端化、智能化”穩步推進，裝備製造業、高技術製造業銷售收入年均分別增長9.6%和10.4%。



研發費用加計扣除是促進科技創新的重要稅收支持政策。“十四五”期間，我國研發費用加計扣除政策不斷優化、力度不斷加大，其中2024年度企業享受研發費用加計扣除3.32萬億元、享受戶數61.5萬戶，較2021年度分別增長25.5%和16.7%。



“稅務部門始終堅持落實稅費優惠政策實打實，依托稅收大數據精準開展‘政策找人’，在政策直達快享中增強了廣大納稅人繳費人的獲得感。”蔡自力說。