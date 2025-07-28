陳茂波：香港生產總值可望實現連續增長

中評社北京7月28日電／據新華社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波27日發表網志表示，即將公布今年第二季本地生產總值預估數字，受出口活動、整體投資和私人消費帶動，上升勢頭可望持續，這將是連續第十個季度增長。



陳茂波說，香港5月零售銷售量錄得14個月以來首次同比增長，顯示消費市場已呈初步回穩跡象，估計6月份數字也審慎樂觀；綜合而言，已連跌四季度的私人消費，在今年第二季可望止跌回升。



陳茂波表示，隨著經濟保持動力，資金持續流入、股市向好及樓市回穩，加上政府大力推動盛事活動、高增值旅遊，私人機構又積極響應，都為私人消費和市場氣氛帶來一定支持。最近在啟德體育園上演的“香港足球盛會”以及在會展中心舉行的“香港動漫電玩節”，共通點是吸引了大批海內外的粉絲，帶動了相關產品的銷售，也造就了商機。



陳茂波指出，特區政府過去一段時間全力全速發掘經濟新增長點，大力支持創新科技的發展，正是希望抓緊科技創新帶來的發展，通過吸引更多企業落戶及本地企業的擴張，創造更多優質和高技術的就業職位，同時對其他類型工作崗位的需求提供支持。與此同時，特區政府致力開拓更多海外新市場、尋找新的合作夥伴、發展供應鏈管理中心等，讓香港可靈活把握發展機遇。只要堅定持續推進這些工作，隨著更多企業選擇在港發展或擴大營運，香港整體競爭力進一步提升，也將逐步為就業市場帶來更多的支持。



“經濟轉型升級是一個必然且持續的動態過程，大力推動創新科技的發展與應用、致力吸引全球資金，並為未來培育人才，是提升競爭力、為經濟結構升級的關鍵。只要我們堅定信心，用好國家穩定發展的優勢和政策支持，堅持推動香港經濟更多元化、更高質量發展，必可為香港經濟持續增添動能，讓市民受惠。”陳茂波說。



