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發改委撥五千萬用於河北災後應急恢復
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2025-07-28 20:56:39
中評社北京7月28日電／據新華社報導，記者28日從國家發展改革委獲悉，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資5000萬元，支持河北做好暴雨洪澇災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋梁、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。
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