吉隆坡啟動“平等包容的綠色城市”計劃

中評社北京7月28日電／據人民日報報導，馬來西亞政府不久前宣布啟動《2040年吉隆坡地方藍圖》（以下簡稱《藍圖》），力圖將吉隆坡打造成“平等包容的綠色城市”。《藍圖》涵蓋約190項具體舉措，重點關注城市可持續發展，被當地媒體稱為“未來15年吉隆坡城市發展的重要指南”。



《藍圖》提出12條發展原則，包括用地適宜性、基礎設施承載能力、公共事業與環境的協調性等，其中建設更便捷的公共交通出行系統被認為是“吉隆坡未來發展的重要支撐”。吉隆坡將致力於在全市範圍內建設高效、低碳的公共交通系統，使民眾能夠在步行400米的距離以內乘坐公共交通到達城市各個地方。目前，新的地鐵線路等基礎設施項目已處於規劃建設階段。吉隆坡政府還將採取激勵措施，提高地鐵輕軌等交通樞紐附近的人口密度。《藍圖》設立的目標是到2040年，70%的吉隆坡民眾將在日常生活中使用公共交通出行。



在城市建築規劃方面，《藍圖》特別照顧了中低收入人群需求。吉隆坡計劃到2040年建成30.5萬套可負擔住房，並翻新老舊住宅區，以緩解民眾可負擔住房供應不足問題。吉隆坡政府還將以可持續方式進行土地管理及開發，包括舊區翻新、保護歷史建築、加強郊區發展等，目前已鑒定了139個具有重建潛力的地區。



在空間規劃方面，《藍圖》設定人均不低於20平方米的城市開放空間目標，相當於需確保超過4700公頃的綠地面積。長達254公裡的綠色連道網絡將連接起吉隆坡多個社區公園，鼓勵民眾採取健康積極的生活方式。當前，擁有龐大勞動人口的吉隆坡也在逐步邁入老齡化社會，同時，20至29歲年齡段人口保持占比最大。未來的城市規劃將更多關注老年與青年群體的福祉與基礎服務供應，包括強化老年人照護、健康醫療與無障礙公共設施建設以及提升教育水平等。



面對日益嚴峻的環境問題，吉隆坡政府提出，通過實施氣候變化適應計劃、災害管理、可再生能源推廣、綜合廢棄物管理以及高效能建築的建設等，增強應對氣候變化的韌性，並計劃在2040年建設成為氣候智慧型/低碳城市。



吉隆坡市市長邁穆娜·穆赫德·謝裡夫表示，《藍圖》的制定既是為瞭解決當前城市發展面臨的問題，也是為了確保城市能夠應對交通擁堵、綠化不足、公共設施不到位等挑戰。“這更是一份行動計劃。”邁穆娜表示，《藍圖》旨在將吉隆坡打造為一個宜居且值得信賴的投資目的地，以實現“全民城市”的發展願景。