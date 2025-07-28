荃灣悅來酒店四口倫常命案　男死者有情緒病

中評社北京7月28日電／據大公報報導，荃灣悅來酒店昨日（27日）發生倫常命案。一名37歲男子從酒店房間墮樓身亡，其妻及其兩兒子身中多刀死亡，案件列謀殺及自殺案。男死者生前曾在社交媒體表示有情緒病，警方相信該男子輕生或與情緒病有關。有心理學家提醒，若受情緒病困擾切勿試圖自己承擔，應盡早尋求協助，親友可主動關心和聆聽他們的傾訴，避免其封閉自己。



一名37歲姓紀的男子昨凌晨4時許從荃灣悅來酒店高處墮下，送往仁濟醫院搶救無效死亡；警方到位於18樓的案發酒店套房調查發現房間被防盜鏈鎖上，剪開防盜鏈入內發現，死者36歲妻子及分別3歲及6歲的兒子，分別倒臥在單位大廳地下及兩個睡房的床上，救護員為他們急救無效死亡，三名死者的頸部、胸口、背部及手臂有多處刀傷，現場無打鬥或被搜掠痕跡，警方發現一把染血的廚房刀，死者一家前晚從外返回房間後便無外出或者有其他人進入房間，涉案家庭無家暴紀錄。



八月移英 憂難照顧家人



警方在現場無發現遺書、藥物或酒，男死者無財政壓力，其曾在案發前在社交媒體透露有情緒病，擔心照顧不了家人，不堪壓力想輕生；警方將循死者背景及背後動機等方向調查，並透過科學鑒證及法醫詳細檢驗，還原案件發生過程。



死者一家5月中起租住該酒店。男死者曾先後任職多個紀律部隊，7月中離任海關督察。據瞭解他們計劃8月移民英國，但幼子因腳患須做手術影響了移民計劃，死者約半年前曾因情緒問題去求醫。



專家：家人關心和聆聽很重要



警察臨床心理學家馮浩堅說，情緒病可無聲無息影響病人的行為甚至思考能力，令其對生命感到無助甚至絕望，抑鬱症是嚴重疾病，涉及生理和心理等複雜因素而組成，不是單憑個人的意志便可輕易克服或解決，呼籲市民如發現自己或身邊的人持續受到情緒困擾，應盡早找人傾訴，尋找社工、臨床心理學家、精神科醫生等專業人士協助。