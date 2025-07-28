古巴總理：古巴不會屈服於美國敵對政策

中評社北京7月28日電／據新華社報導，古巴總理馬雷羅26日在“7·26國家起義日”紀念活動上強調，古巴不會屈服於美國敵對政策，將戰勝重重困難，不惜一切代價捍衛國家尊嚴。



當天，古巴在中部城市謝戈德阿維拉舉行活動，紀念“7·26國家起義日”。活動現場，約1萬名古巴民眾手持國旗和“7·26”運動標誌性黑紅旗，高呼愛國口號。古巴革命領導人勞爾·卡斯特羅、國家主席迪亞斯—卡內爾等出席活動。



馬雷羅在講話中批評美國政府長期以來對古巴採取敵對政策，構建一套堪比“戰時圍困”的殘酷封鎖體系，妄圖從經濟上扼殺古巴，挑起人民絕望和不滿情緒。馬雷羅說，儘管當前古巴面臨空前挑戰，但古巴人民仍和革命年代時一樣堅強樂觀，堅信勝利終將到來，“古巴不會投降，不會屈服，更不會向任何人下跪”。



馬雷羅還表示，2026年對古巴具有特殊意義，屆時將紀念已故古巴革命領導人菲德爾·卡斯特羅誕辰100周年，並召開古巴共產黨第九次全國代表大會。會議將重點討論如何提高古巴生產能力。



1953年7月26日，菲德爾·卡斯特羅率領100餘名青年，向當時古巴巴蒂斯塔獨裁政權的第二大軍事要塞——蒙卡達兵營進發，打響了推翻親美獨裁政權的古巴革命第一槍。起義雖以失敗告終，但古巴人民已被喚醒。“7·26國家起義日”因此成為古巴最重要的紀念日之一。