香港中文大學揭11種蟹致敏原

中大研究發現11種與蟹過敏相關的致敏原，圖左為鬆葉蟹，右為帝王蟹。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月28日電／據大公報報導，香港中文大學（中大）醫學院公布了一項最新研究，針對市面上六種最常食用的蟹測試出11種蟹致敏原及其不同的抗原表位同源性和致敏性，其中8種致敏原更是首次發現。研究團隊還找出皇帝蟹獨有的致敏原蘋果酸脫氫酶（MDH），有助推動食物敏感的精準診斷。



是項研究能幫助海鮮過敏患者能夠在指導下進食不同的海鮮，以改善營養攝取和生活質素，換言之，有些食蟹過敏患者，或許只對一個或一部分蟹致敏原有反應，若有的品種蟹沒有相關過敏源，意味著該患者可以食用。



貝類過敏是本港青少年和成人出現過敏性休克的主要食物過敏成因，而蟹是繼蝦之後第二普遍的致敏原，過敏反應包括蕁麻疹、血管性水腫、喘鳴，嚴重可導致過敏性休克。



中大團隊從六種常見蟹（花蟹、藍花蟹、青蟹、鬆葉蟹、大閘蟹及皇帝蟹）的蟹鉗中抽取蟹肉，萃取其肌肉蛋白以配合64名蟹過敏患者的血清樣本進行致敏原分析，成功測試出11種蟹致敏原及其不同的抗原表位同源性和致敏性，首次發現的8種致敏原分別為：醛縮酶（ALD）、糖原磷酸化酶（GP）、血藍蛋白（HC）、熱休克蛋白質（HSP）、蘋果酸去氫酶（MDH）、肌球蛋白重鏈（MHC）、磷酸葡萄糖變位酶（PGM）及副肌凝蛋白（PM）。



皇帝蟹獨有致敏原首次發現



由於皇帝蟹在生物分類中不屬於螃蟹，團隊獨立為其進行特異性過敏原鑒定，鎖定蘋果酸脫氫酶（MDH）為其獨有的致敏原，並於世界衛生組織和國際免疫學聯盟致敏原命名資料庫中註冊為Para c 11。



中大生命科學學院榮休教授朱嘉濠補充：“雖然螃蟹的肌肉蛋白中同時存在蘋果酸脫氫酶，但我們發現皇帝蟹的蘋果酸脫氫酶致敏率高達41%，首次識辨出皇帝蟹獨有的致敏原。”