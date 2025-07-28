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菲律賓第20屆國會宣誓就職
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2025-07-28 21:54:50
菲律賓參議長弗朗西斯·埃斯庫德羅宣誓就職（圖片來源：新華社）
中評社北京7月28日電／據國際在綫報導，當地時間7月28日，菲律賓原參議長弗朗西斯·埃斯庫德羅再次當選為參議長。原衆議長馬丁·羅穆爾德茲也再次當選為衆議長。當日，菲律賓第20屆國會宣誓就職。
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