土瓜灣益豐大廈無照明無冷氣　居民紛出走

中電人員安排流動電池，為居民提供緊急電力。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月28日電／據大公報報導，土瓜灣益豐大廈在酷熱天氣下大停電，在無照明、無冷氣下，不少居民前晚避走到附近酒店或社區會堂暫住，有長者需由他人揹下樓。便利店暫停營業，有食肆儲存的急凍食材報銷，估計損失金額達五位數。



益豐大廈A座業主區女士向大公報記者表示，前日下午大約5時停電，她初時以為很快就恢復供電，所以留在家中，結果變成通宵“焗桑拿”。她指大廈老舊，天花板常漏水，她和家人曾兩度因電梯故障被困，希望大廈盡早整體維修。住客陳先生表示，前晚帶同3名孩子去酒店暫住，昨日早上他拿著電筒回家檢查，雪櫃內的食物都要棄掉。



益豐大廈的安老院舍負責人表示，不少院友行動不便，難以撤離至臨時庇護中心，因此前晚留在大廈內。院舍煮食系統使用石油氣，院友膳食沒有受太大影響，但停電導致泵水系統受阻，院友暫時缺水洗澡。她又提到，政府為院舍提供電箱、風扇等物資，區議員及社會福利署亦有關注院友狀況。



商鋪亦受停電影響，益豐大廈地下大部分店舖昨日暫停營業。有繼續營業的涼茶舖，負責人稱無法用電煮熟食及涼茶，只能出售常溫飲品，生意較平時減少一至兩成。有士多負責人通宵看店，雪櫃由於無電，溶雪的水不斷漏到地上，雪糕都溶化。區議員關浩洋稱，瞭解到有食肆因停電事故，儲存的急凍食材損失已達到五位數。