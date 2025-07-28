農業農村部等十部門印發方案促進農產品消費

中評社北京7月28日電／據人民日報報導，農產品一頭連著百姓餐桌、一頭連著農業產業，促進農產品消費是拓寬農民增收渠道、滿足人民群眾美好生活需要的重要舉措。近日，農業農村部等十部門印發《促進農產品消費實施方案》（以下簡稱《方案》），著力激發農產品市場消費潛力，有力有效擴大農產品消費。



《方案》部署了9方面23條舉措，提出優化供給端、創新流通端、激活市場端，釋放多樣化、品質化、差異化消費潛力，引領供需結構升級，有力有效擴大農產品消費。



在供給端，優化綠色優質產品供給，提升“三品一標”水平，推進農產品品質評價和質量分級，創新開發新型加工產品和地方特色食品，以滿足城鄉居民多元化、品質化、特色化的消費需求。



在流通端，拓寬節慶展會等線下消費渠道，發揮電商平台優勢，開展產銷區域合作、加強對口協作幫扶，促進產供銷精準銜接。



在市場端，加強食品營養與健康科普宣傳，育強農業品牌精品、提升品牌營銷服務能力，增強消費認同、提升消費信心。同時，推進農文旅融合，深化游購一體，辦好鄉村特色文體活動，加快內外貿一體化，促進消費內外聯動，進一步拓展農產品消費新空間。



據國家統計局數據，2025年上半年農村居民人均可支配收入11936元，扣除價格因素實際增長6.2%，高於城鎮居民收入增速；全國第一產業固定資產投資同比增長6.5%；鄉村消費品零售額32409億元，同比增長4.9%。

