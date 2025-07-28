民建聯抗議英官員干預香港事務

中評社北京7月28日電／據大公報報導，民建聯昨日到英國駐香港總領事館示威，強烈反對英國官員的行徑，並強調民建聯堅定支持懲處反中亂港分子，對圖謀顛覆國家政權的行為進行嚴厲譴責。對於英國外交大臣和英國內政大臣，以及多名美西方政客和機構，對特區政府依法緝捕潛逃境外危害國家安全分子發表不實和偏頗言論，蓄意抹黑香港國安法、公然干預香港事務和中國內政，民建聯表示強烈反對。



民建聯立法會議員陳勇、陳學鋒、顔汶羽等到場。抗議人士將《抗議英國政府蓄意抹黑香港國安法》信件遞至英國駐香港總領事館。



陳勇強調，民建聯堅定支持警務處國家安全處懸紅通緝袁弓夷等19名反中亂港分子，並對該等反中亂港分子假借“香港議會”名義組織非法選舉活動，圖謀顛覆國家政權，予以最嚴厲譴責。



陳勇續指，這些以袁弓夷為首的反中亂港分子潛逃海外後，持續假借各種名義，通過不同渠道從事顛覆國家政權的違法活動，包括在海外籌組、成立及參與一個所謂“香港議會”的顛覆組織，用作推動“自決”、制定所謂“香港憲法”，涉嫌幹犯香港國安法第22條“顛覆國家政權罪”。



這些反中亂港分子的卑劣行徑，既違反國安法，更公然挑戰“一國兩制”原則底線，對國家主權、安全及發展利益構成重大威脅。香港警方是次通緝各名反中亂港分子，明確列出相關的法律依據和基本事實，證據確鑿。