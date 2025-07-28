泰柬衝突致上百人死傷 安理會召開緊急會議

中評社北京7月28日電／據新華社報導，26日，泰國和柬埔寨邊境衝突進入第三天。根據雙方公布的數據，衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被迫疏散至安全區域。聯合國安理會於美國東部時間25日就泰柬邊境衝突召開緊急閉門會議，泰柬雙方各自提出通過和平手段解決爭端。



據泰國公共電視台26日報導，當天5時10分許，柬埔寨方面向達叻府的泰國部隊開火，泰方反擊，雙方開始交火。泰國空軍當天還出動戰鬥機打擊柬軍事目標。



柬埔寨國防部26日早晨發表聲明說，泰國軍隊當天將軍事襲擊擴大到柬埔寨的菩薩省。同日，柬教育、青年和體育部在社交媒體上說，鑒於柬泰邊境衝突，共有536所學校關閉，影響到多個省份的13萬名學生和教師。



柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達26日說，柬泰邊境衝突已累計造成13名柬埔寨人死亡、71人受傷。泰國代理總理普坦25日對媒體表示，邊境衝突已造成20餘名泰平民死亡。泰國陸軍25日晚在社交媒體發文說，衝突已造成6名士兵陣亡。



泰國外交部長瑪裡26日表示，泰國原則上同意東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾提出的停火提議，願與馬方就實現泰柬停火保持接觸，但前提是柬埔寨停止敵對行為並展現誠意。



泰國電視7台26日報導，有消息稱泰柬衝突期間，有10枚炮彈落入老撾境內，造成民眾房屋受損。泰國陸軍第二軍區26日在社交媒體上發文說，經核查並與老撾方面協調確認，這些炮彈並非來自泰國軍隊的武器，而是柬埔寨軍隊所發射。



馬莉淑潔達隨後駁斥泰國陸軍第二軍區的說法，稱“老撾當局還未對此事提出指控或展開調查，而泰方卻對此事提出指控”，柬埔寨軍隊“已發起反擊，重點只針對泰國軍事基地”。



另據老撾人民軍消息人士26日下午向新華社記者透露，此前一些媒體宣稱的“老撾人民軍與柬埔寨武裝人員交火”為不實消息。老撾軍方權威媒體《人民軍報》表示，並沒有收到相關通報。