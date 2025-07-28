中學生模擬“火星任務”　啟發創新思維

中評社北京7月28日電／據文匯網報導，“青年設計學校 2025”活動近日舉行，來自15間中學的學生在工程師帶領下進行比賽，透過模擬“火星任務”等互動遊戲，探索以循環再用物料、可持續設計理念及工程知識，激發創新思維。



是次活動由非牟利機構青年成就香港部與奧雅納工程顧問合辦，以“主動轉舵，還是隨波逐流？”為主題，因應氣候變化、地緣衝突、資源短缺等全球議題，設計了一系列啟發性課程。活動核心圍繞一個發人深省的命題：“當我們面對未知挑戰，是選擇被動接受，還是主動改變？”



在模擬地球即將不宜居住的情境下，學生們分組完成了“火星任務”、“資源再生設計”及“太空競賽”等創新挑戰，在奧雅納的工程師帶領下，他們學習基本工程知識，利用廢紙、膠樽等日常回收材料，設計並建造機械裝置，以波子在人造斜坡跑道中打開不同機關，從以獲取人類生存必需的三大資源——水、氧氣和能源，當中涉及坡道設計、斜度、波子速度和力量等計算，最終在評審面前實際示範製成品。



評審團成員奧雅納東亞區總裁楊詠珊表示，是次活動可讓中學生掌握工程基礎，並提醒大家不要過分依賴人工智能，她說：“我們現在看到很多速成方法，尤其是AI或電子科技等，但很多時忽略由最基本一步做起，希望同學掌握工程的基礎知識，好過只是依賴速成或半製成東西。AI的確很快，但人類靈活思考和創意，暫時AI仍未能追得上，人類要好好珍惜自己的熱情、願景、創意和思維模式。”她表示，雖然實際工程項目經常使用AI作為工具，但主要是利用AI快速運算和準確度，去覆審工程師計出來的數據，強調工程設計“不能依賴機械，亦不要忘記設計的初心。”



聖公會聖本德中學中二學生張雯樂表示，自己本來很害怕計數，但參加今次活動，發現原來融入日常生活後，學習物理並沒有那麼難，“我數學真的不太好，見到大堆數字會暈低，但今次活動困難點不在於數學，而在於肯不肯去試，要不停試和改良，好像條斜路便試了很多次，有時彎度不夠，有時條路不夠深。我以前很懶，不肯做數學卷，但現在知道如果我不去試，我個人不會進步。”



她又表示，這次活動鞏固了她想當建築師的想法，“我爸爸做裝修，他一手一腳將間屋由空屋，變成超級溫馨，好像英雄般，我由小到大都想跟我爸爸一齊出來建造更多好的建築，將環境變得越來越好。”