科技部：持續提升科技成果轉化成效

中評社北京7月28日電／據新華社報導，科技部七司副司長秦浩源在新華社28日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目中表示，科技部將不斷健全國家技術轉移體系，深化職務科技成果賦權改革，建立職務科技成果資產單列管理制度，持續提升科技成果轉化成效。



“推動科技創新和產業創新深度融合，關鍵是及時將科技創新成果轉化應用到具體產業和產業鏈上。”秦浩源說，當前，科技成果轉化仍存在對高校院所高質量科技成果創造和轉化激勵不足、職務科技成果國有資產管理模式與科技成果轉化規律不適應等問題。



秦浩源介紹，為打通成果轉化“最後一公里”，近年來，科技部持續完善科技成果轉化機制，推動開展職務科技成果賦權、職務科技成果資產單列管理、科技成果評價3項改革試點，形成了一系列好的模式和經驗做法。



職務科技成果賦權改革試點三年間，向40家單位的科研人員賦權成果超過4000項，以轉讓、許可、作價投資三種方式轉化科技成果合同金額累計超120億元，比試點前三年增長126%。同時，已有28個省份近700家單位開展省級賦權試點。



職務科技成果資產單列管理改革試點帶動上海、浙江、陝西等17個省份開展改革探索，已有10個省份明確，科技成果作價投資形成的國有股權不納入國有資產保值增值管理考核範圍。科技成果評價改革試點在探索成果多元評價體系、完善市場化評價機制等方面，探索形成了一批典型舉措。



秦浩源說，下一步，科技部將繼續深化科技成果轉化機制改革，加快推進概念驗證、中試驗證平台建設；通過產權激勵激發科研人員成果轉化的積極性；解除不符合科技成果轉化規律的國資管理束縛；協調推動重大科研成果示範應用，做優做強國家科技成果轉移轉化示範區。