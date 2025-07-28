超1億人依法申請退稅1300多億元

中評社北京7月28日電／據新華社報導，國家稅務總局副局長蔡自力7月28日在國新辦舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上表示，2024年度，有超過1億的納稅人依法申請退稅1300多億元，也有700多萬納稅人自行依法申報補稅480餘億元。這一退一補中，體現了我國新個稅制度帶來的法治規範與公平。