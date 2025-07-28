在世界人工智能大會洞見生產力變革

7月26日，觀衆在和智行鴻宇人形機器人互動。這是一款用於康養領域的機器人，可以識別人的肢體語言。當日，2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海開幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，7月26日至28日，世界人工智能大會在上海舉行，展覽面積突破7萬平方米，800餘家企業集中亮相，規模創歷屆之最。



記者在大會現場觀察到，具身智能等“硬核產品”成為今年大會的一大亮點，在生成式人工智能、軟件和硬件創新的共同推動下，越來越多中國人形機器人化身“職業技能高手”，能夠更加“聰明”地完成工作與互動。



擎朗智能是中國具身服務機器人行業的知名企業，產品銷往全球60餘個國家和地區。展會上，其首秀人形機器人XMAN－F1在現場忙著製作爆米花，還能根據顧客需求調制各類冰鎮飲料，並模擬服務人員的雙手遞物動作，展現出優秀的環境適應能力和任務執行精度。



在擎朗智能展台的“醫療站”區域，旗下的人形機器人則與物流機器人默契配合，從醫療器械配送到檢驗科標本傳遞，構建起智慧醫療的物流閉環，實現了多形態具身服務機器人協同作業。



擎朗智能創始人兼CEO李通介紹，智能機器人分為專用機器人和通用機器人。“專用機器人在執行酒店送餐、家庭保潔等特定任務時，效率更高；通用機器人在完成部分同類任務時的效率和性價比不及專用機器人，但其適應性更強，能夠在不同環境和場景中執行多種任務，”李通預計，未來通用機器人將與專用機器人協同工作，共同服務於人類社會。



從外骨骼康復機器人起步的傅利葉智能，“劇透”了即將發布的人形機器人GR－3，這是該公司首款主打交互陪伴的醫用康養機器人。不同於以往工業風格的設計，GR－3採用莫蘭迪暖調配色，柔和的曲線、靈動的雙眼和溫和的觸感，打破了傳統的人形機器人形象。



傅利葉展台的另一大亮點是“具身智能康復港”，以GRx系列人形機器人為核心，針對康養場景需求構建了導診咨詢、認知康復訓練、上肢康復訓練等模塊，旨在打造更智能、更人性化的康復服務體驗。



除服務業應用外，一批“能上崗”的“藍領機器人”也備受關注。上海開普勒機器人有限公司專注於將人形機器人應用於智能製造、倉儲物流、智慧巡檢等工業場景，以滿足實際生產需求。開普勒的展台圍繞車廠製造、物流搬運、物流分揀等應用，展示具身智能機器人在各行業的實際應用能力。