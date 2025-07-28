亞信科技驅動製造業向“智造”躍升

中評社北京7月28日電／據文匯網報導，內地軟件產品、解決方案及服務提供商亞信科技（1675）今日宣布，公司將自研的數字孿生平台AISWare Digital Gemini、MaaS平台、智能體平台，與NVIDIA Omniverse（一款3D工作流和應用平台）進行集成融合，並基於亞信科技的大模型應用交付能力，探索賦能國內製造業從“製造”向“智造”躍升的轉型之路。在亞信科技數字孿生平台與NVIDIA Omniverse所搭建的仿真環境中，客戶可以進行虛擬場景構建與訓練，並結合大模型應用服務，實現對真實世界生產活動的規劃、驅動與執行，讓AI技術在工業生產中加快落地。



據介紹，亞信科技數字孿生平台是通用的數字孿生應用設計和搭建工具，具備極致的視覺體驗和靈活的場景構建能力，能深度整合大數據、物聯網、GIS、3D、新型測繪、BIM、AI等技術，為網絡、工業製造、城市治理、安防等應用場景提供一站式的數字孿生場景創建、編排和業務運營支持。NVIDIA Omniverse是包含API、SDK 和相關服務的平台，開發者可以將 OpenUSD、NVIDIA RTX™渲染技術、生成式物理AI集成到工業和機器人用例的現有軟件工具與仿真工作流中。同時，亞信科技覆蓋需求分析、諮詢規劃、產品研發、實施交付、運營運維全鏈路的大模型應用交付能力，能讓行業大模型充分契合現實需求，真正在工業製造場景中落地應用。目前，亞信科技已經協助國內外多家製造業企業利用大模型構建檢修知識中樞、預測診斷設備故障、實現生產排程自動化。



展望未來，亞信科技表示將進一步深化其數字孿生平台與NVIDIA Omniverse的集成，公司將聚焦工業製造等行業，積極開拓市場、創建解決方案、推進項目實施交付，賦能更多客戶。