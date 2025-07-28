大公社評：傾聽市民聲音　推動破局發展

中評社北京7月28日電／行政長官李家超率領司局長出席2025年施政報告首場地區咨詢會，聽取市民意見。李家超指出，現時香港經濟正面發展，但個別行業有壓力，政府要“做大個餅”，也要照顧每個市民在“餅”中分得的部分，共同推動香港渡過經濟轉型期。李家超的表態展現出特區政府的未來施政思路：在發展中碰到的問題，需要用發展來解決；在經濟轉型中碰到的困難，需要用破局發展來解決。



香港經濟呈現穩步﻿復甦的好勢頭。今年首季經濟增長3.2%，較上一季2.5%的升幅有所擴大。特區政府本周將公布今年第二季經濟表現，財政司司長陳茂波昨日預告，經濟將連續10個季度錄得增長。美國當局發起全球貿易戰、關稅戰，連奉行自由市場、實施零關稅的香港也被針對，在全球經濟不確定、不穩定性增加之際，香港經濟仍然保持著持續擴張的勢頭，實在是難能可貴，充分彰顯了香港經濟的韌性，也反映特區政府在中央政府大力支持下，積極作為，施政有方。



有目共睹的是，香港在許多領域進展良好。港股今年來上升近三成，在全球金融市場位居前列；香港新股集資額至今超過1240億元，超過去年全年總和，重奪全球新股集資額第一寶座。證監會最新調查顯示，截至去年底，香港管理資產總值大增13%，至35.1萬億元，資金淨流入飈升81%，重新確立了香港作為亞洲首選資產管理中心的地位。特別是在“東升西降”的國際大勢中，香港在“一國兩制”下的獨特地位具有天然的政治避險所效應，國際資金進一步加大在港的資產配置是必然趨勢，香港取代瑞士成為世界第一資產管理中心，指日可待。



公司註冊處公布的最新數據顯示，今年上半年新成立的公司總數達到84293家，截至六月底的註冊公司總數攀升至149.48萬家，創下歷史新高。同時，今年上半年有761家非香港公司完成註冊，截至6月底的非香港公司註冊總數達到15509家，同樣刷新歷史紀錄。這兩個歷史紀錄，是本地及國際企業用真金白銀對香港投下的信心票。這一數據與外資大行日前發表的專題研究報告相符合，該報告指出，在參與香港新上市公司的基石投資者中，外資占三分之二，本地資金占三分之一，外資是香港新股熱潮背後的主要推動力。



但香港經濟﻿復甦的過程並非一帆風順，在經濟整體向好的同時，各行各業受惠程度不同，一些行業在經濟轉型期遇到困難。一些開業數十年的老字號也不適時代洪流而執笠，每每引起關注。政府公布今年4至6月的失業率為3.5%，略高於2至4月數據，香港零售、飲食、建造等行業承受壓力，是不爭的事實。但要客觀看到，香港就業狀況遠遠好過歐美、英國、加拿大等全球主要發達經濟體。