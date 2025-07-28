以軍啟動加沙空投　聯合國官員稱難扭轉現狀

中評社北京7月28日電／據新華社報導，以色列國防軍26日晚發表聲明說，以軍已啟動包括空投等系列援助行動以改善加沙地帶人道主義形勢。聯合國援助機構官員說，空投無法扭轉當地日益加劇的饑餓狀況。



多名加沙地帶北部居民向新華社記者確認，當晚有飛機向當地空投物資，包括面粉、糖和罐頭食品。目擊者說，有空投物資落在一處難民居住的臨時帳篷，導致多人受傷。



以軍聲明說，系列援助行動由以軍牽頭，聯合多個國際援助團體實施，其中空投物資由後者提供。以軍還決定設立人道走廊，以保障聯合國和國際援助團體在加沙地帶運輸食品和藥品；在人口密集區域暫停軍事行動；連接電力線路以使加沙地帶南部一座海水淡化廠恢復運行。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員菲利普·拉扎裡尼26日在社交媒體上說，空投援助物資無法扭轉加沙地帶日益加劇的饑餓狀況。這種方式成本高昂、效率低下，甚至可能危及饑餓平民的生命。而陸路運輸物資更加簡單高效、經濟安全。他呼籲解除對加沙地帶的封鎖，確保需要幫助的民眾能夠安全通行及獲得有尊嚴的援助。



去年3月8日，空投到加沙地帶北部的多個救援箱因降落傘未能及時打開，高速落地擊中住宅和平民，造成至少5人死亡。



加沙地帶人道主義危機近幾周突然加劇。加沙衛生部門26日發表聲明說，過去24小時內又有5人死於饑餓或營養不良。據巴勒斯坦通訊社報導，以軍當天在加沙地帶的軍事行動造成至少47名巴勒斯坦人死亡，其中17人在前往領取援助物資時被打死。



以軍在聲明中再次否認加沙地帶出現饑荒，稱相關說法是巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的“虛假宣傳戰”。以軍聲稱，聯合國和國際援助團體應承擔分發人道主義物資的責任，應提升物資分配效率，並確保援助物資不落入哈馬斯手中。以軍將繼續推進在加沙地帶的軍事行動。



哈馬斯高級官員加齊·哈馬德26日接受媒體採訪時表示，哈馬斯正努力推動加沙地帶停火談判繼續。



自本月6日起，哈馬斯與以色列在卡塔爾首都多哈舉行新一輪間接談判，尋求達成一項為期60天的停火協議。24日，在收到哈馬斯就停火方案所作回應後，以色列召回本方談判小組，導致談判暫時中止。