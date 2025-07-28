特朗普與柬埔寨和泰國領導人通電話

美國總統特朗普在華盛頓白宮回答記者提問。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，美國總統特朗普26日在社交媒體上說，他當天分別與柬埔寨首相洪瑪奈、泰國代理總理普坦通電話，稱兩國衹有結束邊境衝突，美國才會考慮與兩國達成貿易協議。



特朗普表示，美國與泰國和柬埔寨都有貿易往來，如果兩國正在衝突，美國不想與兩國達成任何協議。“當一切塵埃落定，和平即將到來時，我期待與這兩個國家達成貿易協議。”特朗普還稱，泰柬兩國領導人同意“立即會面並迅速達成停火協議”，並希望與美國重回“貿易談判桌”。



泰國外交部稍後在社交媒體發表一份通報，就特朗普與普坦通話並提議泰柬立即停火一事作回應。通報說，普坦確認泰方原則上同意停火，請美方向柬方轉達：泰方希望盡快進行雙邊會談，以共同確定明確的停火措施和程序，最終和平解決衝突。



洪瑪奈在社交媒體上回應說，柬方同意“關於兩國武裝部隊立即無條件停火的提議”，事實上，他24日與東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾通電話時已經表達這一立場。



特朗普本月中上旬先後致信20多個貿易夥伴的領導人，稱美國將從8月1日起對這些貿易夥伴徵收20%至50%不等的關稅，以此施壓對方同美國達成貿易協議。其中，對泰國、柬埔寨將徵收36%的關稅。



泰國和柬埔寨邊境衝突26日進入第三天。根據雙方公布的數據，衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被迫疏散至安全區域。聯合國安理會於美國東部時間25日就泰柬邊境衝突召開緊急閉門會議，泰柬雙方各自提出通過和平手段解決爭端。