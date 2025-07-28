關稅陰雲籠罩葡萄牙葡萄酒小鎮

這是7月22日拍攝的葡萄牙法瓦尤什合作社酒莊的暢銷產品。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，“我們本希望今年美國市場的訂單能翻番，”葡萄牙北部小鎮法瓦尤什合作社酒莊董事會成員若昂·馬托斯說，“可就在最近，一切都按下了暫停鍵。”



美國總統特朗普近日宣布，將自8月1日起對歐盟產品徵收30%的關稅。美國加征關稅，給葡萄牙酒莊經營帶來不確定性。



馬托斯在葡萄藤間長大，對葡萄酒行業有很深的感情。即使當了董事，他依然經常下地查看葡萄長勢。“葡萄和酒農一樣，不怕熱，就怕沒有方向感，”他的目光落在不遠處一株斜生的藤蔓上，“一旦亂了頭緒，就不會長得好。”



成立於1952年的法瓦尤什合作社，是葡萄牙最具代表性的甜葡萄酒生產合作社之一，如今已有500多家農戶加盟。在法瓦尤什小鎮，幾乎每家的營生都與釀酒有關。



合作社的葡萄酒出口到23個國家和地區，其中美國是最重要市場，也曾是增長最快市場。合作社去年對美出口約占其出口總額的10%。本來預計到今年年底對美出口能翻番，但美國新關稅政策一出，這個目標已變得遙不可及。



“我們去年發了8個貨櫃去美國，今年初還接到不少新訂單，”馬托斯說，“但最近客戶發郵件說，他們不確定能否承受加征關稅帶來的加價。”他望向發酵車間，神色憂慮：“他們難，我們更難。”



對合作社與種植戶而言，失去美國市場不僅是銷量減少，更意味著早已投入的種植與釀造成本難以回收，進而影響經濟和家庭收入。



小鎮外的山坡上，曼努埃爾·席爾瓦正在修剪枝蔓。他是合作社的老會員，今年60歲出頭，種了一輩子葡萄。