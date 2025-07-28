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印度發生踩踏事件　已致2人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-07-28 21:58:20


　　中評社北京7月28日電／據新華社報導，據印度媒體報導，印度北方邦巴拉班基地區一座神廟28日發生踩踏事件，已造成至少兩人死亡。

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