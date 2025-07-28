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美歐達成新貿易協議
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2025-07-28 21:52:06
中評社北京7月28日電／據新華社報導，美國總統特朗普和歐盟委員會主席馮德萊恩27日在位於英國蘇格蘭南艾爾郡的特恩貝里高爾夫球場共同宣布，美歐達成新貿易協議。在與馮德萊恩舉行非正式會晤後，特朗普透露了新協議的部分細節，包括美國將對歐盟輸美產品徵收15%的關稅、歐盟將對美增加6000億美元投資及購買價值7500億美元的美國能源等。
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