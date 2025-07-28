尚有三大領域待定　美歐關稅協議仍未落錘

中評社北京7月28日電／據國際在線報導，當地時間7月27日，美國總統特朗普表示，美國已與歐盟達成新貿易協議，對歐盟輸美商品徵收15%的關稅。馮德萊恩稱，15%稅率是歐委會能夠達成的最佳結果。此外，鋼鐵和鋁、芯片、烈酒三大關鍵領域的關稅協議仍待定。



歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格表示，美歐新貿易協議嚴重失衡並損害歐洲利益，是一項帶有偏見的協議。



目前，距離8月1日“最後期限”僅剩幾天時間，特朗普表示或再廣發信函。



輸美商品徵收15%關稅



歐盟委員會主席稱其是最佳結果



當地時間7月27日，美國總統特朗普表示，美國已與歐盟達成新貿易協議，對歐盟輸美商品徵收15%的關稅。特朗普表示，歐盟將比此前增加對美國投資6000億美元，歐盟將購買美國軍事裝備，並將購買價值7500億美元的美國能源產品。特朗普表示，有關鋼鐵和鋁的關稅將保持現狀，能源是這份協議的關鍵部分，協議將有利於汽車行業，對農業也將產生重大影響，美國將在芯片領域投入大量精力，英國首相對這份協議感到高興。



美商務部長：歐盟將開放其20萬億美元的市場



當地時間7月27日，美國商務部長盧特尼克在其社交媒體上發文表示，美國總統特朗普開啟了世界最大經濟體之一的大門，歐盟將開放其20萬億美元的市場，並首次完全接受美國的汽車和工業標準。