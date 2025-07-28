黃金、石油之後　美元選定新“錨定物”

中評社北京7月28日電／據國際在線報導，最近美國華爾街關注的一件大事，是穩定幣相關法案的正式生效，這被視為將美元全球角色拓展到數字領域。《經濟學人》雜誌稱，加密貨幣的大爆炸將徹底改變金融業。



從布雷頓森林體系的黃金美元掛鈎，到石油美元掛鈎，再到當前普遍認知下被濫用的美債美元體系，美元的“錨定物”已歷經多次輪替。



當前在AI、區塊鏈技術等為代表的“數字貨幣革命”的推動下，一場覆蓋全球的新“貨幣戰爭”正悄然到來。



當地時間7月17日，美國眾議院通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（簡稱《天才法案》）當天，區塊鏈分析公司Chainalysis發布的報告顯示，截至7月中旬，今年已有21.7億美元加密貨幣從各類平台被盜，超過2024年全年的18.7億美元失竊規模，預計到2025年底這一數字將達到40億美元。



媒體注意到，近期加密貨幣犯罪量激增，正值特朗普政府給加密貨幣大開綠燈之際。而美國缺乏監管的各類“加密貨幣交易所”，以及野蠻生長的加密貨幣類型，正進一步給全球金融安全敲響警鐘。



從打壓到鼓吹



美當局為何“變臉”



值得一提的是，就在幾年前，特朗普還是加密貨幣的懷疑者，曾表示比特幣的興起是由於像埃隆·馬斯克這樣的人的“愚蠢行為”，比特幣是“一種與美元競爭的貨幣”。



那麼，是什麼導致了特朗普態度的“大轉彎”？美國全國廣播公司認為，這還要追溯到2024美國大選年。