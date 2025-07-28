美客機險撞戰機　急降145米兩空乘受傷

中評社北京7月28日電／據大公報報導，據路透社報導：美國西南航空公司25日證實，該公司一架客機當天從加州洛杉磯地區的伯班克機場起飛後緊急下降，以避免在空中與一架戰機相撞。該客機之後在拉斯維加斯安全降落，無乘客受傷，有兩名空乘人員受傷需接受治療。



西南航空公司在一份聲明中稱，該公司從伯班克飛往內華達州拉斯維加斯的1496航班起飛後收到警報，客機爬升後又緊急下降。



與西南航空公司客機距離很近的是一架“霍克獵人”噴氣式戰鬥機，該戰機由一家英國防務承包公司擁有，當時正從得州飛往洛杉磯附近文圖拉縣的一處海軍基地。



報導稱，西南航空公司客機急劇下降約145米。有乘客在社交媒體上分享了這段經歷，稱乘客尖叫不止，甚至有人從座位上被拋向空中。一名乘客寫道：“這是又一次差點釀成大禍的失誤，險些奪去機上150多人的生命。”另一名乘客稱，飛機驟降引發機上人員恐慌，“我們真的以為要墜機了。”



本月18日，美國天西航空一架準備在北達科他州降落的客機被迫進行急轉彎飛行，以避免與一架美國空軍B-52戰略轟炸機相撞。今年1月29日，太平洋西南航空公司一架載有64人的客機在首都華盛頓里根機場降落過程中，與一架載有3名軍人的美軍“黑鷹”直升機相撞，兩機墜入波托馬克河，無人幸存。