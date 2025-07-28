﻿特朗普：有五成機會與歐盟達貿易協議

中評社北京7月28日電／據大公報報導，綜合路透社、CNN報導：美國總統特朗普25日抵達蘇格蘭展開訪問。特朗普稱，27日將與歐盟領導人會面，並稱美國與歐盟達成貿易協議的概率是50%。



特朗普25日晚抵達蘇格蘭後，便直接前往他購入的坦伯利莊園。當地時間26日早上，特朗普頭戴白色球帽，開始打高爾夫球。他告訴記者，在接下來的幾天中將與英國首相斯塔默和歐盟委員會主席馮德萊恩會面。



特朗普稱，他相信美國與歐盟達成貿易協議的概率是“一半一半”。“如果我們能達成協議，那將是所有協議中最重大的一項。”馮德萊恩在社媒平台X發文稱，與特朗普進行了愉快的通話，雙方同意27日在蘇格蘭會面，討論跨大西洋貿易關係以及如何保持雙方關係穩固。



英媒引述消息人士稱，美國與歐盟接近達成貿易協議，將對歐盟進口商品徵收15%關稅。



此外，特朗普抵達蘇格蘭後被記者提問愛潑斯坦案問題時表示：“我從未被告知自己的名字出現在與愛潑斯坦案相關的文件中。”他稱媒體對此事的過度關注是“小題大做”。



特朗普還稱，他從未考慮赦免愛潑斯坦前女友麥克斯韋爾或為她減刑。麥克斯韋爾因協助愛潑斯坦性侵未成年少女，於2021年被判有期徒刑20年。她目前正在對判決提出上訴。



美國司法部副部長布蘭奇24日和25日連續兩天約談麥克斯韋爾，以瞭解她是否掌握“有關任何對受害者實施犯罪行為者的信息”。