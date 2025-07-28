韓推進下一代主戰坦克研發

韓國K3主戰坦克樣車（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，據外媒報導，韓國現代樂鐵工業集團於7月中旬對K3主戰坦克的130毫米主炮進行成功測試，標誌著K3主戰坦克研發工作邁向新階段。據悉，K3是一款氫動力主戰坦克，未來將取代韓軍現役K2主戰坦克。



韓媒目前披露的信息顯示，K3主戰坦克的發展路線採用“漸進式創新”模式，主要分為3個階段。韓國於2023年11月在首爾防務展上展出K3主戰坦克概念模型後，該型坦克進入技術驗證階段，先後完成主炮、氫燃料電池系統樣機等測試。2026年至2028年為實車驗證階段，K3主戰坦克原型車將在韓美聯合軍演中進行測試，重點驗證氫能動力與人工智能火控系統的協同作戰能力。2030年後為量產部署階段，首批原型車交付韓國陸軍，並在2040年實現規模化生產。



從設計圖來看，K3主戰坦克車體仍採用傳統布局，總重不超過55噸，可容納2至3名乘員。其設計對標韓國軍方對坦克隱身性、機動性和戰場生存能力等要求，技術創新集中體現在動力系統等方面。



動力系統方面，初期採用氫能與柴油混合動力，逐步過渡到使用純氫燃料電池；火控系統方面，將配備130毫米滑膛炮和自動裝彈系統，同時輔以射程8公裡的反坦克導彈和遙控武器站，可在人工智能支持下進行網絡化作戰和先發制人打擊；防護系統方面，集成主動防護系統和無人機幹擾裝置，採用模塊化復合裝甲、裝甲艙與彈藥庫分離等設計，提高坦克的生存能力；信息化方面，艙內可利用360度虛擬現實系統提供全景戰場感知，炮塔搭載偵察無人機，支持在多種複雜地形自動駕駛。



相關評論稱，7月上旬，韓國與波蘭達成180輛K2主戰坦克出口協議，表明現代樂鐵工業集團具備一定坦克製造能力。韓國採取的技術轉移與本地化維修的國際合作模式，有助於K3主戰坦克未來出口。



總體來看，韓國研發K3主戰坦克，是基於氫能戰略與軍事現代化需求深度耦合的綜合考量。