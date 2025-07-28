遵義醫科大學王達利被開除黨籍和公職

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站消息，經貴州省委批准，貴州省紀委監委對遵義醫科大學原黨委委員、副校長王達利嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王達利喪失理想信念，背離初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，向從事公務的人員贈送明顯超出正常禮尚往來的禮品；違背組織原則，不如實報告個人事項；廉潔底線失守，搞錢色交易，通過放貸獲取大額回報；私德不修；將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利以及本人職權或地位形成的便利條件，為他人在藥品採購供應、醫療項目承接等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。



王達利嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經貴州省紀委常委會會議研究並報貴州省委批准，決定給予王達利開除黨籍處分；由貴州省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。