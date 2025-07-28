吉林農業農村廳李德明被開除黨籍和公職

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，經吉林省委批准，吉林省紀委監委對吉林省農業農村廳原黨組書記、廳長李德明嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，李德明喪失理想信念，背離初心使命，紀律意識全無，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊等活動安排，接受管理服務對象“保姆式”服務，違規由他人支付應由個人支付的費用；違背組織原則，不如實報告個人有關事項，在幹部調動、職工錄用、職務晉升等工作中為他人謀取利益；違反廉潔紀律，違規從事營利活動，利用職務便利為他人謀取利益並收受他人財物，安排下屬單位為其建造木屋供其使用；違反群眾紀律，安排管理服務對象“捐款”，搞勞民傷財的“形象工程”“政績工程”；違反工作紀律，不正確履行工作職責，干預、插手市場經濟活動；與不法商人沆瀣一氣，利用職務便利為他人在項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。



李德明嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經吉林省紀委常委會會議研究並報吉林省委批准，決定給予李德明開除黨籍處分；由吉林省監委給予其開除公職處分；終止其吉林省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。