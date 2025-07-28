山東東營：牌子減下去　作風實起來

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委報報導，近日，山東省東營市紀檢監察幹部走訪牛莊鎮大杜村，瞭解為基層減負措施落實情況，該村黨支部書記表示：“過去這裡掛了好多牌子，每個幹部都有幹不完的事兒，整天忙得團團轉，但真正用在服務群眾上的時間並不多。現在，不僅牌子變少了，我們該幹什麼、不該幹什麼都非常明確，為大夥兒服務的時間和精力也更多了。”



清的是牌子，減的是負擔。東營市部署開展基層減負行動以來，市紀委監委協助市委以深入開展“牌子多”“證明多”問題整治為切入點，進一步規範村（社區）工作機制，釐清村（社區）工作權責，助力基層幹部輕裝上陣，努力破解“小馬拉大車”難題。



“一塊牌子對應一個事項，‘牌子’背後就是報表、台賬”“群眾去上級部門辦理有些事項，先來社區開證明，占用了不少工作時間”……此前，有社區幹部向東營市紀委監委反映基層“牌子多”等問題。



東營市紀委監委聚焦該問題開展一線監督、群眾走訪、蹲點調研，發現“牌子多”“證明多”是造成基層負擔重的一個重要方面，基層幹部常常被不同的“牌子”“證明”帶來的各種事務束縛手腳，占用了大量精力。對此，該市紀委監委督促有關職能部門，以“牌子多”“證明多”問題整治為突破口，推動為村（社區）減負賦能。



“‘牌子多’‘證明多’問題表現在下面，根子在上邊。”東營市紀委監委黨風政風監督室負責同志表示，“我們注重‘從上而下’加強整治，推動整治工作重心上移、關口前移。”該市紀委監委推動從市級部門單位開始，自上而下自查自糾，同時將“牌子多”“證明多”問題整治作為日常監督檢查、巡察、整治群眾身邊不正之風和腐敗問題的重要內容，倒逼各級各部門進一步深化思想認識，增強行動自覺，推動問題深入解決。



推動基層減負常態化，健全機制是關鍵。東營市紀委監委推動市委社會工作部建立“清單管理、明責減負”機制，進一步釐清村（社區）履職清單，推出村（社區）“減負10條”，建立村（社區）機制牌子和證明事項目錄和清單，實現村（社區）“照清單履職、依清單辦事”。在此基礎上，該市紀委監委推動相關部門制定村（社區）掛牌工作指南，對掛什麼牌子、如何批准等內容進行明確，做到掛牌有依據、有規矩。