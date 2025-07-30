李風答中評：民進黨搞“惡罷” 不得民心

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港7月30日電（記者 段曉魯）7月26日，台灣民意代表“大罷免”進行首輪投票，國民黨完勝，守住全部24席。對此，香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社記者採訪，他表示，“大罷免”是一場政治鬧劇，並以民進黨完敗作為結束，也是注定的結局，民進黨搞“惡罷”，台灣民眾是不認可的。



李風表示，民進黨想用政治鬥爭排除異己，手握行政權、媒體權、司法權，但覺得還不夠，想把立法權也抓在手上，將台灣民眾選出來的“立法委員”當作“政治雜質”清除掉，但台灣民眾用選票表示不同意這種做法。“大罷免”是民進黨當局在後面進行操作，這是一場政治騙局，浪費社會資源，不顧台灣經濟、民生等問題，卻進行政治惡鬥，此做法十分不妥。



李風表示，“大罷免”主軸是“抗中保台”，看得出賴清德當局的險惡用心，想將島內的“台派”和“獨派”團結起來共同對抗大陸。民進黨拒絕與大陸方面交流，視兩岸交流為“國安威脅”，並將大陸界定為“境外敵對勢力”，把藍白兩黨貼上“紅色代理人”的標籤，用司法手段對付其他政治異己。這些做法引起了台灣民眾的擔憂，令他們回想起以前威權統治的時代，所以用投票的方式表達反對。



李風指出，賴清德當局未來會在“獨”的這條路一直走下去，不會作出任何妥協。接下來賴清德會繼續發表“團結十講”中的剩餘六講，繼續傳播“台獨”的理論，不顧台灣民眾的意願，“台獨”挑釁會進一步的加劇。賴清德越是失敗，越是狗急跳牆，孤注一擲，他會動用他所有的權力去實現政治目標，甚至將在島內繼續打壓政治對手，對社會造成恐怖氣氛。賴清德當局“抗中保台”的政治路線不會動搖，因為要守住基本盤，繼續愚弄台灣民眾，不顧一切往前衝，大陸方面需要密切關注台灣局勢，提高警惕。



