應用場景豐富　低空經濟加速走進日常生活

中評社北京7月28日電／據經濟日報報導，當前，低空經濟正迎來前所未有的發展機遇，成為科技創新和經濟增長的新引擎。隨著相關政策法規持續完善、基礎設施建設不斷夯實、技術成果不斷湧現，低空經濟產業格局正加速構建，市場活力顯著增強。



應用場景日益豐富



“這款系留高空滅火無人機可攜掛消防水帶升至150米至200米高空中懸停，在地面指揮系統配合下完成鎖定火災區域、破窗、噴射泡沫滅火劑等工作，並通過雙光吊艙實時回傳火場畫面，協助指揮中樞決策，實現高空火災精準撲滅。”在北京卓翼智能科技有限公司展廳內，公司創辦人任雪峰指著一款大型消防專用無人機介紹道。



“在低空經濟風口下，我們迎來了寶貴的發展機遇。企業去年營收突破3億元，利潤增長120%。”任雪峰說，卓翼智能已深耕智能無人系統領域超過10年，提供覆蓋民用、教學及科研全場景解決方案，廣泛應用於低空物流、應急救援、能源巡檢、產教科研等領域。



近年來，像卓翼智能一樣進入低空經濟賽道的企業還有很多。統計顯示，截至去年底，我國低空經濟企業數量超20萬家。低空應用正加速走進老百姓的日常生活：在山東濟南，載人飛艇“祥雲”AS700為人們帶來震撼的“雲端盛宴”；在重慶，京東物流發布4條無人機常態化飛行路線，單程最快不到10分鐘即可送達，整體運輸時間縮短近70%；在多地，植保無人機進行低空噴灑殺蟲劑、殺菌劑等農藥作業，提高了作業效率。



“低空經濟是人類對交通效率的一次提升，會產生更多商業場景，帶來更多就業機會。”沃飛長空首席執行官郭亮對記者說，前不久，沃飛長空獲得中國民用航空局西南地區管理局頒發的CCAR—135部運行合格證，向未來低空應用場景落地邁出重要一步。



在任雪峰看來，隨著技術突破和空域管控逐步開放，低空經濟將不斷升級壯大，各類低空服務將呈現從小型到大型、從載物到載人、從特種到民用的發展趨勢，形成商業可閉環、規模可復制的場景化應用，賦能行業提質增效，釋放更大的經濟和社會價值。