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日本首相石破茂再就參議院選舉失利道歉
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2025-07-28 22:34:56
中評社北京7月28日電／據國際在線報導，當地時間28日下午，日本自民黨在黨總部舉行該黨眾參兩院議員懇談會，就參議院選舉失利的結果進行總結。
會上，日本首相、自民黨總裁石破茂就參議院選舉失利道歉。
石破茂還表示，將盡最大努力穩步履行日美關稅協議。
日本第27屆國會參議院選舉於7月21日早上完成計票，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟喪失參議院過半數議席。當天，石破茂在自民黨總部召開記者會，表示接受此次參議院選舉結果，身為自民黨總裁，他對此表示歉意。
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