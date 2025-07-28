】 【打 印】 
日本首相石破茂再就參議院選舉失利道歉
http://www.CRNTT.com   2025-07-28 22:34:56


　　中評社北京7月28日電／據國際在線報導，當地時間28日下午，日本自民黨在黨總部舉行該黨眾參兩院議員懇談會，就參議院選舉失利的結果進行總結。

　　會上，日本首相、自民黨總裁石破茂就參議院選舉失利道歉。

　　石破茂還表示，將盡最大努力穩步履行日美關稅協議。

　　日本第27屆國會參議院選舉於7月21日早上完成計票，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟喪失參議院過半數議席。當天，石破茂在自民黨總部召開記者會，表示接受此次參議院選舉結果，身為自民黨總裁，他對此表示歉意。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：